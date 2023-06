Guerra Ucraina, il bacino idrico Kakhovka ora sembra un deserto | FOTO

MeteoWeb

Ad inizio giugno, l’esplosione della diga di Kakhovka, sul fiume Dnipro, ha inondato con metri di acqua decine e decine di villaggi nella regione di Kherson, in Ucraina, provocando anche molte vittime e una vasta distruzione. Per l’esplosione, Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda. Ora il bacino idrico di Kakhovka sembra un deserto, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. C’è la possibilità che molto presto il terreno diventi percorribile per i mezzi militari.