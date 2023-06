Ucraina: l’esplosione della diga “una bomba di distruzione di massa ambientale”, chiazza di petrolio verso il Mar Nero

MeteoWeb

Scambio di accuse tra Ucraina e Russia sulla distruzione della diga di Kakhovka durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: l’ambasciatore ucraino all’ONU, Sergiy Kyslytsya, ha accusato Mosca di aver fatto esplodere “una bomba di distruzione di massa ambientale” che ha causato il disastro “più grande prodotto dall’uomo in Europa da decenni“. Kyslytsya ha parlato anche di “un atto di terrorismo ecologico e tecnologico” nel corso della riunione, e di un altro esempio del “genocidio della Russia a danno degli Ucraini“. L’ambasciatore della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, ha parlato invece di “un atto di sabotaggio deliberato da parte di Kiev“, che dovrà essere “classificato come un crimine di guerra o un atto di terrorismo“.

Secondo le autorità ucraine, sono circa 42mila le persone a rischio inondazioni nelle aree lungo il fiume Dnipro dopo il collasso della diga di Nova Kakhovka. Secondo una valutazione di Ukrhydroenergo, l’azienda ucraina che gestisce tutte le centrali idroelettriche della regione, il livello dell’acqua fuoriuscita dalla diga continuerà a salire fino a raggiungere un picco questa mattina, poi resterà stabile per 4 o 5 giorni prima di iniziare lentamente ad abbassarsi.

Le inondazioni seguite all’esplosione alla diga di Nova Kakhovka hanno danneggiato anche alcune infrastrutture critiche nella regione meridionale di Mykolaiv, in Ucraina, secondo quanto ha riferito oggi un funzionario ucraino. Ivan Kukhta, capo dell’amministrazione militare della città di Snihurivka, a Mykolaiv, ha spiegato che un ponte nel villaggio di Yelyzavetivka è stato distrutto e un altro nel villaggio di Halahanivka è stato “completamente allagato“.

Secondo i servizi di emergenza russi, circa 2.700 abitazioni sono state allagate: lo riporta la Tass. In tutta la regione di Kherson è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Migliaia di persone sono fuggite da città e villaggi pesantemente allagati dopo l’esplosione alla diga. Le evacuazioni di massa stanno proseguendo anche questa mattina. Complessivamente, circa 40mila persone dovrebbero essere evacuate, ha detto il vice procuratore generale dell’Ucraina Viktoriya Lytvynova: 17.000 nel territorio controllato dall’Ucraina a ovest del fiume Dnipro e 25.000 nell’est occupato dai russi.

Secondo Kiev, i campi nel Sud dell’Ucraina potrebbero trasformarsi in deserto l’anno prossimo. “La situazione più difficile si sta verificando nel quartiere Korabelny della città di Kherson. Finora il livello dell’acqua è salito di 3,5 metri, più di 1.000 case sono allagate“, ha denunciato in una nota il vice capo di gabinetto della presidenza ucraina, Oleksii Koule’ba. “Più di 40mila persone rischiano di trovarsi in aree allagate. Le autorità ucraine ne stanno evacuando oltre 17mila, ma purtroppo oltre 25mila civili si trovano nel territorio sotto il controllo russo“, ha aggiunto il procuratore generale ucraino Andrii Kostin.

A causa dell’esplosione della diga di Nova Kakhovka si sarebbe formata una “marea nera” di almeno 150 tonnellate di petrolio che la corrente starebbe portando verso il Mar Nero: è quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Non possiamo ancora prevedere quanti prodotti chimici, fertilizzanti e prodotti petroliferi immagazzinati nelle aree allagate finiranno nei fiumi e nel mare,” ha aggiunto.