Ucraina: i segnali sismici registrati durante l’esplosione alla diga di Kakhovka

MeteoWeb

Il Norwegian Seismic Array (NORSAR) ha segnalato di aver registrato segnali sismici in concomitanza con l’esplosione alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovka (HPP) che ha provocato il cedimento della diga avvenuto nelle prime ore del 6 giugno: “I dati delle stazioni sismiche regionali mostrano segnali chiari martedì 6 giugno alle 2:54 ora locale (01:54 in Norvegia). L’ora e il luogo (coordinate: 46.7776, 33.37) coincidono con i resoconti dei media sul crollo della diga di Kakhovka. I segnali indicano che c’è stata un’esplosione. La stima della magnitudo è compresa tra 1 e 2. La figura sottostante mostra i segnali provenienti dalla matrice sismica della Bucovina (BURAR), una stazione che si trova a circa 620 km dalla diga. Sulla base di una nuova analisi, abbiamo anche osservato segnali deboli di un precedente evento sismico avvenuto alle 02:35 circa (ora locale in Ucraina) provenienti dalla direzione della diga di Kakhovka“.