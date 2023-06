Ucraina, le conseguenze della distruzione della diga di Kakhovka

MeteoWeb

I sedimenti si sono accumulati dietro la diga KakhovkaHPP dal 1955. La distruzione russa della diga ha rilasciato 18 chilometri cubi di acqua immagazzinata scaricando 68 anni di sedimenti nel Mar Nero nord-occidentale, insabbiando i porti di Dnipro e danneggiando i fragili ecosistemi marini. La somma dei danni è al momento incalcolabile, secondo quanto riportato nell’articolo di Angelo Romano su “La valigia Blu”.

” La diga costruita dall’URSS nel 1956, importante fonte d’acqua per la penisola di Crimea annessa alla Russia, per l’agricoltura della regione e per il raffreddamento dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia, non esisteva più mentre una massiccia ondata d’acqua iniziava a dirigersi verso valle, provocando una catastrofe sociale, economica, ecologica. “

“La più grande catastrofe causata dall’uomo in Europa degli ultimi decenni”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportando alla mente il ricordo del disastro nucleare di Chornobyl nel 1986. “Un atto di ecocidio dalle conseguenze vaste e decennali”, ha aggiunto mentre si iniziavano a cercare cause e responsabilità, a contare i danni, a cercare di mettere in salvo gli abitanti della regione, circa 16mila, già duramente messi alla prova dalla guerra e sorpresi dalle inondazioni.

Le immagini satellitari precedenti e successive alla distruzione della diga restituiscono un quadro ancora più chiaro dell’entità dei danni. Le inondazioni nei territori a valle della diga di Kakhovka hanno portato via tutto quello che incontravano sul suo cammino: case, giardini, alberi, orti, automobili, capannoni, animali domestici e selvatici. Per la città di Kherson l’inondazione è stata un altro colpo terribile. Il livello dell’acqua è salito di oltre 3 metri nel corso della giornata e a metà pomeriggio stava ancora aumentando di 6-8 cm ogni mezz’ora nelle parti più basse della città, secondo l’idrologa Larysa Musian.

I danni

“Lo scorso ottobre, un gruppo di ingegneri svedesi aveva modellato le potenziali ricadute nel caso in cui la Russia avesse usato degli esplosivi per distruggere la diga. Secondo il modello, realizzato dallo studio Damningsverket, un’ondata d’acqua alta dai 5 ai 6 metri avrebbe colpito Kherson entro 19 ore. Il modello prevedeva che l’acqua sarebbe sgorgata dal bacino idrico più velocemente di quella che sgorga dalle cascate del Niagara e avvertiva che le città rivierasche sarebbero state travolte.

Ma, ha commentato Henrik Olander-Hjalmarsson, uno degli autori dello studio, “sembra che lo scenario reale sia peggiore di quello che prefigurato, dal momento che i livelli dell’acqua nel bacino idrico erano significativamente più alti di quelli del modello”. “Ci sono conseguenze catastrofiche per l’ambiente”, ha dichiarato ai giornalisti il ministro ucraino dell’Ambiente, Ruslan Strilets. I funzionari ucraini hanno avvertito che almeno 150 tonnellate di petrolio immagazzinate nella centrale idroelettrica della diga sono state riversate nel corso d’acqua.

L’impatto più immediato riguarda innanzitutto gli abitanti dell’Ucraina meridionale che dipendevano dall’acqua del bacino per il fabbisogno quotidiano, oltre che per l’agricoltura che è la fonte di gran parte delle importanti esportazioni agricole del paese. “Sebbene sia possibile che l’Ucraina riesca a pompare acqua dal terreno per compensare parte delle perdite del bacino, potrebbe esaurirlo rapidamente”, ha dichiarato al Washington Post Doug Weir, direttore della ricerca e delle politiche dell’Osservatorio Conflitti e Ambiente, un’organizzazione britannica che segue gli impatti ambientali della guerra in Ucraina.

“La gente non avrà acqua potabile né acqua per cucinare. Non ci sarà acqua per coltivare i campi”, ha dichiarato Anna Ackermann, membro del consiglio di amministrazione di Ecoaction, una delle principali organizzazioni civiche ambientaliste ucraine. Inoltre, aggiunge Ackermann, gli inquinanti provenienti dalle industrie lungo le rive del fiume Dnipro potrebbero essere trasportati dal corso d’acqua nel Mar Nero.

“Ci sono molti detriti diversi che confluiscono nell’alluvione, compresi quelli provenienti da tutte le fabbriche e le officine che producono e utilizzano sostanze chimiche e altri elementi tossici”, spiega Mohammad Heidarzadeh, assistente alla cattedra di architettura e ingegneria civile presso l’Università di Bath. E siccome il fiume Dnipro è stato una linea del fronte nel conflitto, un’inondazione improvvisa potrebbe comportare altri pericoli, hanno detto gli esperti, tra cui quello di portare con sé le mine antiuomo che erano state collocate sugli argini e spostarle in altri luoghi inaspettati.

A questo si aggiungono i timori per il funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Data la vicinanza dell’impianto e considerato che la diga forniva l’acqua necessaria per il raffreddamento dei reattori, in un primo momento si è temuto che l’esplosione diga potesse innescare un incidente nucleare, ma l’operatore energetico ucraino Energoatom ha subito chiarito che la situazione era sotto controllo. Anche l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha escluso “rischi immediati per la sicurezza nucleare” e ha dichiarato che stava monitorando attentamente la situazione.

“Per poter operare in sicurezza, la centrale nucleare di Zaporizhzhia ha bisogno di un certo volume d’acqua per svolgere i processi di raffreddamento essenziali per le sue unità. C’è acqua a sufficienza per rifornire la centrale per un lungo periodo di tempo”, ha spiegato al Kyiv Post Victoria Voytsitska, ex segretaria della Commissione per i combustibili, le politiche nucleari e la sicurezza del Parlamento ucraino.

Ci sono, infine, le conseguenze sulla sicurezza energetica. La distruzione della diga priva l’Ucraina di una capacità di generazione di energia idroelettrica a lungo termine. Come affermato dalla società idroelettrica statale ucraina, “la centrale di Kakhovka non potrà più essere ripristinata”. “