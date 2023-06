Ucraina, mine nella centrale di Zaporizhzhia? L’aggiornamento dell’Aiea

MeteoWeb

Durante la visita alla centrale di Zaporizhzhia del direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, “non sono state osservate mine nel sito, compreso il bacino di raffreddamento”. Lo riporta la stessa Agenzia internazionale per l’energia atomica sul proprio sito. L’Aiea si dice “a conoscenza” di segnalazioni di mine collocate vicino al bacino di raffreddamento, ma queste non sono state trovate. Tuttavia, l’Agenzia sa di precedenti posizionamenti di mine al di fuori del perimetro dell’impianto e anche in particolari punti all’interno. “La nostra valutazione di questi particolari posizionamenti è stata che, sebbene la presenza di qualsiasi ordigno esplosivo non sia in linea con gli standard di sicurezza, le principali funzioni di sicurezza dell’impianto non sarebbero state significativamente compromesse. Stiamo seguendo la questione con grande attenzione”, ha dichiarato Grossi.