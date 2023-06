Bomba sugli UFO, informatore dell’intelligence USA: “recuperati relitti di origine non umana”

MeteoWeb

Un informatore che ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti e in diversi ruoli di intelligence afferma che il governo federale USA ha recuperato diversi veicoli di origine “non umana” e ha fatto gli straordinari per insabbiare tutto. “Sono veicoli tecnici di origine non umana, chiamateli veicoli spaziali se volete, veicoli di origine esotica non umana che sono atterrati o si sono schiantati“, ha detto David Grusch a NewsNation. In alcuni casi, gli agenti hanno trovato più di semplici veicoli. “Beh, naturalmente, quando recuperi qualcosa che è atterrato o si è schiantato, a volte incontri piloti morti e, che tu ci creda o no, per quanto fantastico possa sembrare, è vero”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Grusch stanno facendo il giro del web.

“The Debrief” ha riferito che Grusch ha detto sia al Congresso che all’ispettore generale degli Stati Uniti che questa informazione è stata illegalmente nascosta ai legislatori, che hanno recentemente tenuto udienze sull’attività UFO. L’esercito americano ora preferisce l’acronimo UAP, per “fenomeni aerei non identificati” o “fenomeni anomali non identificati”.

Grusch – ex ufficiale di combattimento in Afghanistan, che ha ricoperto diversi ruoli nella comunità dell’intelligence statunitense ed è stato rappresentante del National Reconnaissance Office presso la UAP Task Force – ha dichiarato a The Debrief che il governo degli Stati Uniti ha recuperato materiale per decenni. “Il materiale include veicoli intatti e parzialmente intatti“, ha dichiarato al sito web. L’analisi ha determinato che gli oggetti recuperati sono “di origine esotica (intelligenza non umana, origine extraterrestre o sconosciuta) sulla base delle morfologie del veicolo e dei test di scienza dei materiali e del possesso di disposizioni atomiche uniche e firme radiologiche“, ha affermato Grusch.

L’uomo ha detto che sta già affrontando ritorsioni e ha assunto un avvocato mentre cerca protezione degli informatori. Grusch ha detto a NewsNation che non è solo. “La gente ha iniziato a fidarsi di me. Ho un sacco di alti ufficiali dell’intelligence che sono venuti da me, che mi hanno confidato che facevano parte di un programma”, ha detto.

Tutto questo avviene in un periodo straordinario in cui l’esercito americano ha ammesso per la prima volta di aver incontrato oggetti che sembrano sfidare la tecnologia conosciuta. In un incidente del 2014, un pilota del Navy Super Hornet è quasi entrato in collisione con un oggetto volante non identificato durante una missione vicino a Virginia Beach, in Virginia. Un filmato del 2015 mostra due piloti della Marina che inseguono un oggetto non identificato che vola al largo della costa orientale. “Oh! Che cos’è, amico? Guarda che volo”, diceva uno dei piloti in un video. Un’altra clip pubblicata negli ultimi anni mostra quello che è diventato noto come “Tic Tac”, ossia un velivolo, che ricorda le caramelle alla menta, che vola al largo della costa della California in filmati rivelati per la prima volta nel 2017 dal New York Times e dal Washington Post. La Marina ha successivamente verificato l’autenticità del filmato.

“La mia convinzione personale è che ci sono prove molto convincenti che potremmo non essere soli“, ha detto alla CNN nel 2017 Luis Elizondo, l’ex funzionario dell’intelligence militare che ha guidato un programma UFO del governo.

Grusch ha detto a NewsNation che i federali sanno tutto questo da decenni e hanno mentito al pubblico al riguardo. “Esiste una sofisticata campagna di disinformazione contro la popolazione statunitense che è estremamente immorale”, ha affermato. Grusch ha detto che mantenere segrete le informazioni “inibisce ulteriormente la popolazione mondiale di essere preparata per uno scenario inaspettato di contatto con l’intelligenza non umana“.

L’ex ufficiale ha affermato, inoltre, che gli Stati Uniti e altre nazioni sono impegnate in operazioni top secret che tentano di “reingegnerizzare” i pezzi per creare armi. “L’esistenza di complessi programmi storici che comportano il recupero coordinato e lo studio di materiali esotici, risalenti all’inizio del XX secolo, non dovrebbe più rimanere un segreto“.

Karl Nell, un colonnello dell’esercito in pensione che faceva anche parte della task force UAP, ha dichiarato: “la sua affermazione sull’esistenza di una corsa agli armamenti terrestre che si è verificata sub-rosa negli ultimi ottant’anni incentrata su tecnologie di ingegneria inversa di origine sconosciuta è fondamentalmente corretta, così come l’indiscutibile consapevolezza che almeno alcune di queste tecnologie di origine sconosciuta derivano da intelligenze non umane”.

Tali affermazioni arrivano pochi giorni dopo che un capo del Pentagono ha ammesso che UFO di sfere metalliche non identificate sono stati avvistati “in tutto il mondo”. Il fisico Sean Kirkpatrick, direttore dell’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono, ha dichiarato alla prima udienza pubblica della NASA sul fenomeno: “vediamo queste sfere metalliche in tutto il mondo, e vediamo che stanno facendo molte manovre apparenti interessanti”.