Un “gatto sorridente” nel vivaio stellare Sh2-284

Una nube di colore arancione e rosso, parte della nebulosa Sh2-284, è mostrata in una nuova immagine con dettagli spettacolari grazie ai dati del VLT Survey Telescope, ospitato dall’European Southern Observatory (ESO). Questa nebulosa brulica di giovani stelle, mentre gas e polvere al suo interno si aggregano per formare nuovi soli. Guardando la nebulosa nel suo insieme, si può riuscire a distinguere la faccia di un gatto che sorride.

Il vivaio stellare Sh2-284 è una vasta regione di polvere e gas e la sua parte più luminosa, visibile in questa immagine, è larga circa 150 anni luce (oltre 1400 trilioni di km). Si trova a circa 15mila anni luce dalla Terra nella costellazione dell’Unicorno.

Annidato al centro della parte più luminosa della nebulosa, proprio sotto il “naso del gatto”, c’è un ammasso di giovani stelle noto come Dolidze 25, che produce grandi quantità di forti radiazioni e venti. La radiazione è abbastanza potente da ionizzare l’idrogeno gassoso nella nube, producendo così i luminosi colori arancione e rosso. È in nubi come questa che risiedono gli elementi costitutivi delle nuove stelle.

I venti del cluster centrale di stelle spingono via il gas e la polvere nella nebulosa, svuotandone il centro. Quando i venti incontrano sacche di materiale più dense, queste offrono maggiore resistenza, il che significa che le aree intorno a queste vengono erose per prime. Ciò crea diversi pilastri che possono essere osservati lungo i bordi di Sh2-284 che puntano al centro della nebulosa, come quello sul lato destro dell’inquadratura. Sebbene questi pilastri possano sembrare piccoli nell’immagine, in realtà sono larghi diversi anni luce e contengono enormi quantità di gas e polvere da cui si formano nuove stelle.

L’immagine è stata realizzata utilizzando i dati del VLT Survey Telescope (VST), che è di proprietà dell’Istituto Nazionale di Astrofisica italiano, INAF, ed è ospitato presso l’Osservatorio del Paranal dell’ESO in Cile. Il VST è dedicato alla mappatura del cielo australe in luce visibile e utilizza una fotocamera da 256 milioni di pixel appositamente progettata per acquisire immagini a campo molto ampio. Questa immagine fa parte del VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), che ha studiato circa 500 milioni di oggetti nella nostra galassia, aiutando a comprendere meglio la nascita, la vita e l’eventuale morte delle stelle all’interno della Via Lattea.