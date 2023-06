Unione Europea: nuovo piano sull’impatto dei cambiamenti climatici

MeteoWeb

La Commissione Europea e l’Alto rappresentante per la politica estera Ue hanno adottato oggi una comunicazione congiunta che illustra come l’Ue affronterà il crescente impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale nei settori della pace, della sicurezza e della difesa. La comunicazione offre “una nuova prospettiva e definisce il quadro dell’Ue per rispondere a queste sfide che riguardano la nostra società e le nostre operazioni di sicurezza, nonché l’intensificarsi della competizione geopolitica per le risorse e le tecnologie necessarie alla transizione verde“.

Tra le misure pratiche, “un nuovo centro analisi presso l’EU Satellite Centre“, “analisi annuali delle tendenze del clima e della sicurezza per informare discussioni e decisioni a livello politico“, un “indice di rischio di conflitto globale per esaminare ulteriormente gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale sulla pace e sicurezza“, “modelli di rischio di conflitto a breve termine e a livello subnazionale per migliorare la capacità di allarme precoce e di anticipazione dell’Ue“.

Tra il capitolo delle partnership internazionali si vuole “sostenere gli sforzi internazionali per valutare in modo esaustivo i rischi e incertezze della geoingegneria climatica e promuovere un quadro di governance internazionale“. Inoltre si prevede un “nuovo dialogo strutturato tra l’Ue e la Nato per affrontare i numerosi legami legati al cambiamento climatico, al degrado ambientale, alla sicurezza e alla difesa”.