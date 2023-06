USA: inverosimile invasione dei grilli mormoni, è emergenza | VIDEO

MeteoWeb

Nel Nevada è emergenza, milioni di insetti che non sono in grado di volare, denominati grilli mormoni, hanno invaso questo questo Stato degli USA, coprendo letteralmente strade ed edifici e seminando il panico tra i residenti. I filmati condivisi che sono diventati virali sui social media mostrano fitti tappeti di insetti che si muovono lentamente. Un ospedale locale ha dovuto impiegare scope e soffiatori di foglie per spianare la strada ai pazienti per entrare nell’edificio, come ha reso noto un portavoce del Northeastern Nevada Regional Hospital.

Gli insetti rendono pericolose le strade quando un gran numero di essi viene schiacciato rendendo scivoloso l’asfalto. Questi insetti non sono biologicamente grilli ma grandi katidi con il dorso di scudo che ricordano da vicino le cavallette, secondo l’Università del Nevada.

Non volano ma camminano o saltano. Quest’anno, a causa di un inverno insolitamente piovoso, i piccoli sono arrivati in ritardo. L’esercito di insetti che si sposta attraverso il Nevada può rimanere al suo picco da quattro a sei anni, prima che venga predato da altri insetti e predatori.