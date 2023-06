Usa, restituisce un libro ad una biblioteca dopo 81 anni

MeteoWeb

La maggior parte degli utenti delle biblioteche teme l’idea delle multe che dovranno pagare se consegnano libri in ritardo, ma un impavido signore di Olympia, nello stato di Washington ha riportato un romanzo dopo 81 anni. Lo riporta la Cnn. Si tratta della ‘Bounty Trilogy’ di Charles Nordhoff e James Norman Hall, pubblicato nel 1932. Il libro doveva essere restituito nel marzo del 1942 alla biblioteca Aberdeen Timberland, ma quacosa è andato storto. Secondo Brad Bitar potrebbe essere stato lasciato da un cliente del negozio d’antiquariato della sua famiglia. La biblioteca ha calcolato che la multa per il ritardo sarebbe stata di circa 480 dollari da tre anni fa ha abolito le sanzioni per non scoraggiare nessuno a prendere i libri in prestito.