USA: i satelliti hanno rilevato un’esplosione prima del crollo della diga di Kakhova

MeteoWeb

Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha dichiarato che i satelliti spia statunitensi hanno rilevato un’esplosione nella diga di Kakhovka poco prima del suo crollo, ma gli analisti americani non sanno ancora chi abbia causato la distruzione della diga o come sia avvenuta esattamente. Il funzionario ha detto che i satelliti dotati di sensori a infrarossi hanno rilevato una traccia di calore coerente con una forte esplosione poco prima che la diga crollasse, scatenando enormi inondazioni a valle. Gli analisti dell’intelligence americana sospettano che dietro la distruzione della diga ci sia la Russia, ha dichiarato l’alto funzionario dell’amministrazione, parlando a condizione di anonimato per discutere i dettagli operativi. Ma ha aggiunto che le agenzie di spionaggio statunitensi non hanno ancora prove certe sulla responsabilità.

Gli esperti di ingegneria e di munizioni hanno affermato che un’esplosione deliberata all’interno della diga di Kakhovka, controllata dalla Russia, ha probabilmente causato il crollo di martedì. Hanno aggiunto che un cedimento strutturale o un attacco dall’esterno della diga sono spiegazioni possibili ma meno plausibili. Il funzionario dell’amministrazione non ha escluso la possibilità che danni precedenti alla diga o l’aumento della pressione dell’acqua abbiano contribuito al crollo, ma i funzionari americani ritengono che l’esplosione, intenzionale o accidentale, sia stata la causa più probabile.

All’inizio della settimana gli esperti avevano avvertito che le prove disponibili erano molto limitate, ma hanno affermato che un’esplosione in uno spazio chiuso, con tutta l’energia applicata contro la struttura circostante, avrebbe causato i danni maggiori. Anche in questo caso, hanno detto, sarebbero necessarie almeno centinaia di libbre di esplosivo per rompere la diga. La detonazione esterna di una bomba o di un missile eserciterebbe solo una frazione della sua forza contro la diga e richiederebbe un esplosivo molte volte più grande per ottenere un effetto simile.