Svolta negli USA: via libera alla carne di pollo creata in laboratorio

Le autorità statunitensi hanno approvato la vendita di carne di pollo coltivata in laboratorio da cellule animali. Il Dipartimento dell’Agricoltura ha infatti dato il via libera a due società della California, Upside Food e Good Meat, per offrire carne da laboratorio a ristoranti e in futuro ai supermercati. Dopo Singapore nel 2020, gli Stati Uniti diventano, così, il secondo Paese a consentire l’offerta ai consumatori di carne creata in laboratorio.

Sia Upside Foods che Good Meat sono state autorizzate per motivi di sicurezza dalla Food and Drug Administration a novembre, e la scorsa settimana l’USDA ha rivisto e approvato le etichette dei loro prodotti per garantire che non fossero fuorvianti.

La decisione potrebbe rappresentare una vera e propria svolta, aprendo una nuova era per i prodotti di carne che hanno l’intento di eliminare la sofferenza per gli animali e ridurre l’impatto ambientale del pascolo e della coltivazione di alimenti per gli animali. “Invece di tutto il terreno e di tutta l’acqua usata per nutrire gli animali che andranno poi al macello, possiamo fare in modo diverso”, afferma Josh Tetrick, co-fondatore di Eat Just, la società a cui fa capo Good Meat.

“Questa approvazione cambierà radicalmente il modo in cui la carne arriva sulla nostra tavola“, ha dichiarato Uma Valeti, CEO e fondatrice di Upside Foods, in un comunicato. Dopo l’approvazione, Upside ha evaso il suo primo ordine, effettuato dal ristorante Bar Crenn dello chef tre stelle Michelin Dominique Crenn a San Francisco. Good Meat, nel frattempo, ha iniziato la produzione del primo lotto che sarà venduto al famoso chef e filantropo Jose Andres, che venderà il prodotto in un ristorante ancora da svelare nella capitale Washington.

Diverse start-up puntano a produrre la cosiddetta carne coltivata in laboratorio. I prodotti si differenziano dai sostituti a base vegetale, come gli hamburger di soia, che imitano la consistenza e il sapore della carne ma non contengono proteine animali.