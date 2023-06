Vaiolo, l’Unione Europea fa scorta del vaccino con una fornitura da 10 milioni

MeteoWeb

L’Unione Europea ha firmato un contratto da 10 milioni di euro con Bavarian Nordic per l’acquisto di vaccini contro il vaiolo. I vaccini che dovrebbero essere consegnati nella prima metà del 2024, saranno utilizzati come riserva strategica per rispondere a eventuali minacce biologiche nell’ambito del programma europeo rescEU. Lo ha reso noto l’azienda danese. “Dallo scorso anno abbiamo collaborato con la European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) per fornire il nostro vaccino in risposta all’epidemia di mpox, portando a una partnership pluriennale che ha ampliato l’accesso al vaccino in tutta Europa“, ha detto Paul Chaplin, presidente e CEO di Bavarian Nordic. “Con questo nuovo contratto – ha aggiunto – stiamo anche contribuendo a rafforzare la capacità dell’UE di rispondere a future crisi sanitarie, come attacchi intenzionali o il rilascio involontario del vaiolo“, ha aggiunto.