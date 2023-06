Valle d’Aosta, la neve frena l’apertura dei sentieri per biker a La Thuile

MeteoWeb

A La Thuile, in Valle d’Aosta, “complice anche la bella giornata, abbiamo avuto un discreto numero di passaggi sugli impianti di risalita. Si attestano a poco meno di 800, cifra che possiamo a mio avviso possiamo incrementare domenica. Siamo soddisfatti di questa prima giornata di apertura”. Così Daniele Collomb, Presidente della Funivie Piccolo San Bernardo. La stagione della mountain bike durerà sino al prossimo 3 settembre.

Le precipitazioni registrate nel maggio scorso lasciano un segno in questo inizio di estate: “abbiamo un’apertura ancora parziale per quanto riguarda i sentieri – spiega Collomb – perché in quota c’è parecchio innevamento in alcuni punti. È chiuso anche il tracciato transfrontaliero. Questo è un elemento che va a influire sul numero delle risalite, dei passaggi, nella prima e seconda settimana“.