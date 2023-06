Venezuela: 12 morti in una miniera d’oro a El Callao

MeteoWeb

Tragico incidente nel Sud/Est del Venezuela: 12 persone sono morte in una miniera d’oro chiusa a El Callao, una zona mineraria e di ricerca dell’oro. “Ad oggi, abbiamo 12 morti. Sono entrati in una miniera chiusa da tempo“, ha confermato ad AFP il segretario generale per la sicurezza dei cittadini dello stato di Bolivar, Edgar Colina Reyes. “La miniera è stata allagata a causa delle piogge“, “sono morti per insufficienza respiratoria“, ha proseguito Colina Reyes, spiegando che 7 corpi sono stati recuperati sabato e 5 venerdì.

La ricerca dell’oro e l’estrazione illegale sono pratiche comuni nel Sud del Venezuela. I minatori lavorano spesso in condizioni difficili, gli incidenti sono frequenti e gran parte di questo settore è sotto il controllo di bande criminali armate.