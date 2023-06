Vento e temperature estreme, pericolo alto di incendi in Sardegna

MeteoWeb

Con il vento di maestrale in aumento e le alte temperature, che si manterranno sopra i 30 gradi, in Sardegna scatta l’allerta di pericolo incendio “alto” per sabato 1 luglio. La Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha infatti rafforzato il codice di attenzione che passa da giallo ad arancione in oltre la metà dell’Isola, in particolare nella parte orientale e meridionale. “La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate – si legge nell’avviso – potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.