Vento forte, nuovo rinvio: oggi il lancio del cargo Dragon verso la ISS

SpaceX ha rinviato il lancio della sua missione cargo CRS-28 a oggi, 5 giugno, alle 17:47 ora italiana a causa di forti venti nella zona di recupero del razzo. Il lancio era stato programmato in precedenza in 3 e il 4 giugno, posticipato anche in questi casi in conseguenza della situazione meteo. L’azienda di Elon Musk lancerà la sua 28ª missione cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale con un razzo Falcon 9: la capsula cargo Dragon partirà verso il laboratorio orbitante dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Il lancio era originariamente previsto per sabato 3 giugno, ma SpaceX ha annunciato un ritardo di 24 ore nelle prime ore del mattino, citando la necessità di “concedere più tempo ai preparativi dei veicoli e al miglioramento delle condizioni meteorologiche” . Domenica, SpaceX ha annunciato un altro ritardo di un giorno, citando forti venti nella zona di recupero del razzo.

E’ possibile seguire il liftoff in diretta, grazie al webcast di SpaceX (in calce), che inizierà circa 20 minuti prima del decollo. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che Dragon decollerà in tempo: c’è una probabilità del 40% che il meteo non collabori. Se il lancio non avverrà oggi, la prossima opportunità sarà mercoledì 7 giugno alle 17:01 ora italiana.

Falcon 9 trasporterà la capsula cargo senza equipaggio in orbita su una rotta di rendez-vous con la ISS. Dopo la separazione degli stadi, il primo stadio del Falcon 9 eseguirà un boost-back burn e atterrerà sulla nave drone autonoma di SpaceX “A Shortfall of Gravitas”, di stanza nell’Oceano Atlantico. Il cargo Dragon seguirà per poco più di 40 ore una rotta di intercettazione con la Stazione Spaziale Internazionale: quando raggiungerà la ISS, l’attracco avverrà al porto zenith del modulo Harmony.

Dragon trasporta rifornimenti per le ricerche scientifiche e cibo per l’equipaggio della stazione. A bordo anche la prossima coppia di iROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays), che vengono attaccati sopra i pannelli solari esistenti della ISS per aumentare le capacità elettriche della stazione. Questi verranno rimossi da Dragon utilizzando il braccio robotico e poi quindi installati nel corso di 2 passeggiate spaziali. Una volta operativo, il complemento iROSA aumenterà l’alimentazione del laboratorio orbitante dal 20% al 30%.

Il cargo Dragon di SpaceX è progettato come veicolo riutilizzabile e riporterà sulla Terra campioni scientifici derivanti da oltre 34 ricerche a bordo della ISS, al termine della sua permanenza alla stazione. Come la sua controparte per equipaggio, il cargo Dragon torna sulla Terra con ammaraggi morbidi e assistiti da paracadute.