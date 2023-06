La Via Lattea ha una massa di circa 1 trilione di masse solari: lo studio russo

MeteoWeb

Gli astronomi dell’Osservatorio Pulkovo dell’Accademia Russa delle Scienze, situato circa 19 km a Sud di San Pietroburgo sulle Alture di Pulkovo, hanno condotto uno studio grazie al quale hanno ottenuto una stima più accurata della massa della Via Lattea. Gli studiosi si sono avvalsi di diversi metodi basati sullo studio del movimento di stelle, ammassi globulari, galassie satelliti e altri fenomeni. Uno di questi si basa sullo studio delle orbite circolari in cui si muovono la maggior parte delle stelle della Via Lattea attorno al centro galattico.

Usando la velocità di una stella e la sua distanza dal centro, gli scienziati determinano la massa di una galassia. Il metodo consente inoltre di tracciare velocità e distanza e ottenere una curva di rotazione, che indica la presenza di una massa nascosta nella galassia: la materia oscura. Gli astronomi hanno considerato anche il movimento degli ammassi globulari, le forze mareali delle galassie nane e la velocità di fuga delle stelle dalla Via Lattea.

Sulla base dei dati di tutti i metodi, è stata effettuata un’analisi media per ottenere la migliore stima della massa della Via Lattea: si tratta, secondo lo studio, di circa 1 trilione di masse solari, con un margine di errore dell’ordine di 100 miliardi di masse solari.