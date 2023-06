Oggi 3 italiani vanno nello Spazio con Virgin Galactic: come vedere la storica missione suborbitale italiana

MeteoWeb

Virgin Galactic è pronta per il primo cruciale volo completamente commerciale del suo velivolo SpaceShipTwo. La missione “Galactic 01” partirà oggi dallo Spaceport America nel New Mexico oggi, trasportando 4 passeggeri (tra cui 3 italiani) e 13 esperimenti che raccoglieranno dati medici e sulle radiazioni cosmiche e studieranno la dinamica dei fluidi. Il decollo è previsto dopo le 17 ora italiana (live streaming a seguire).

Durante il volo di circa 90 minuti, 2 piloti porteranno la nave madre VMS Eve a un’altitudine di 15mila metri, poi il veicolo SpaceShipTwo VSS Unity si separerà e accenderà i suoi motori per la scalata fino allo Spazio suborbitale. A bordo di Unity ci sarà un’altra coppia di piloti, Nicola Pecile e Mike Masucci, insieme a Walter Villadei e Angelo Landolfi dell’Aeronautica Militare Italiana e Pantaleone Carlucci del Consiglio Nazionale delle Ricerche che condurranno e supervisioneranno gli esperimenti. Un 4° passeggero, l’istruttore di Virgin Galactic Colin Bennett, volerà con il trio per supportare gli altri membri dell’equipaggio.

Il colonnello Villadei sarà il comandante della missione “Virtute 1“. Si occuperà degli esperimenti a gestione passiva e indosserà una tuta ultratecnologica per misurare i dati biometrici e le risposte fisiologiche. Sarà responsabile dell’esecuzione della ricerca e questo volo spaziale rientra nel suo addestramento da astronauta in vista di una futura missione spaziale orbitale sulla ISS. Il tenente colonnello Angelo Landolfi, laureato in Medicina e Chirurgia, Medicina Subacquea e Iperbarica e Medicina Legale, si è poi specializzato in Salute Pubblica e Medicina Preventiva e in Studi Strategici Militari Internazionali. Fra i suoi compiti ci sarà quello di misurare le performance cognitive in microgravità e studiare il modo in cui alcune sostanze liquide e solide si mescolano in microgravità. Pantaleone Carlucci, ingegnere tecnico e pilota, ha lavorato per anni al Consiglio Nazionale delle Ricerche nei settori dell’ingegneria di strumentazione scientifica su piattaforme aeree. A bordo avrà il compito di condurre test che prevedono l’uso di sensori multipli che esaminano la frequenza cardiaca, le funzioni cerebrali e altri parametri vitali durante il volo spaziale e in un ambiente di microgravità.

“Questa missione – ha commentato Villadei – è il primo volo suborbitale italiano ed europeo. Una missione innovativa e pionieristica, ideata e progettata insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche e Virgin Galactic con l’obiettivo di testare la versatilità del volo spaziale suborbitale ai fini della ricerca scientifica e tecnologica. Stiamo conducendo esperimenti in diverse discipline all’interno di un’unica missione e stiamo utilizzando l’intero profilo di volo per raccogliere dati dal valore inestimabile. Il volo spaziale suborbitale rivoluzionerà il trasporto aeronautico e offrirà l’accesso allo spazio a una comunità molto più ampia“.

Virgin Galactic ha firmato un contratto con l’Aeronautica Militare Italiana per la missione nell’ottobre 2019, con l’intenzione di decollare alla fine del 2020 o all’inizio del 2021. Dopo il volo inaugurale a cui ha partecipato anche il fondatore Richard Branson, Virgin Galactic ha pianificato di condurre il volo nell’autunno del 2021 prima iniziando un periodo di manutenzione sia per SpaceShipTwo che per il suo aereo madre, VMS Eve. Tuttavia, la compagnia ha rinviato il volo nell’ottobre 2021, scegliendo di eseguire prima la manutenzione.

Virgin ha ripreso i voli del suo veicolo SpaceShipTwo, VMS Unity, all’inizio di quest’anno. Ciò ha incluso un volo di prova suborbitale del 25 maggio, la prima volta in cui Unity è andato nello Spazio dal volo di Branson. Quel volo ha trasportato dipendenti di Virgin Galactic come payload specialist.

Un momento importante per Virgin Galactic

La missione è anche un momento importante per i piani di Virgin Galactic per i voli futuri. “Le missioni di ricerca di Virgin Galactic inaugureranno una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo Spazio per il governo e le istituzioni di ricerca per gli anni a venire,” ha dichiarato il CEO di Virgin Galactic Michael Colglazier.

La missione mira anche a dimostrare le capacità di ricerca sulla microgravità di SpaceShipTwo, un’altra fonte di potenziali entrate insieme ai servizi di volo spaziale turistico privato. “Questo volo metterà in mostra il nostro caratteristico sistema di volo spaziale, che consente ai ricercatori di volare con i loro esperimenti, e la nostra capacità di offrire un accesso regolare allo Spazio per la comunità scientifica e tecnologica,” ha affermato Sirisha Bandla, vicepresidente degli affari governativi e delle operazioni di ricerca presso Virgin Galactic.

La missione Virtute-1

La missione, chiamata Galactic 01, è frutto di uno sforzo di ricerca congiunto dell’Aeronautica Militare italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche chiamato “Virtute-1”.

Il volo di 90 minuti vedrà la cabina di VSS Unity “trasformarsi in un laboratorio scientifico suborbitale per fornire l’ambiente per i payload montati su rack e per consentire all’equipaggio di interagire con i payload indossabili,” ha spiegato Virgin Galactic. Sono previsti 13 esperimenti (un mix di autonomi e gestiti dall’equipaggio) che studieranno la dinamica dei fluidi e materiali sostenibili per applicazioni mediche.

Un tipico profilo di volo vede Eve lasciare la pista con Unity sotto le ali. A 15mila metri, Eve rilascia Unity che poi vola in autonomia. Unity successivamente accende il suo motore a razzo per volare nello Spazio suborbitale. I 4 membri dell’equipaggio a bordo di Unity avranno quindi alcuni minuti di assenza di gravità durante i quali vedranno la curvatura della Terra contro l’oscurità dello Spazio prima di tornare sulla Terra.

Come e quando vedere il volo

Il livestream del volo verrà trasmesso da Virgin Galactic, a partire dalle 17 ora italiana. La missione partirà dallo Spaceport America del New Mexico, dove Virgin Galactic ospita un hub commerciale.

Dalla messa a terra alla prossima missione

Unity ha una capacità massima di 6 passeggeri. Ha già volato 5 volte nello Spazio suborbitale, l’ultima volta il 25 maggio. Prima di quel viaggio, aveva volato l’ultima volta nel luglio 2021 prima che Virgin Galactic mettesse a terra Unity and Eve per lavori di manutenzione e aggiornamento allo scopo di consentire ai veicoli di volare più spesso per il servizio commerciale.

Se Galactic 01 dovesse andare secondo i piani, Unity ed Eve voleranno di nuovo in tempi relativamente brevi: il secondo volo, chiamato Galactic 02, è “pianificato per l’inizio di agosto, con voli commerciali mensili successivi,” ha dichiarato Virgin Galactic.