Virus del Nilo: realizzato un nuovo vaccino per tutelare i coccodrilli

MeteoWeb

Gli esperti stanno concentrando i suoi sforzi per proteggere i coccodrilli d’acqua salata dal virus del Nilo occidentale, come è esposto in uno studio recente pubblicato su NPJ Vaccines. Il virus del Nilo Occidentale (WNV) è un virus zoonotico trasmesso dalle zanzare e può causare focolai in una serie di specie, tra cui uccelli, cavalli, esseri umani e rettili. I coccodrilli d’acqua salata (Crocodylus porosus) infettati dal virus possono sviluppare lesioni cutanee “pix“, che possono portare al rigetto delle pelli di animali d’allevamento usate per produrre cuoio.

Pertanto, il virus rappresenta una minaccia economica per la commercializzazione dei coccodrilli. Tuttavia, al momento non esiste un vaccino disponibile in commercio progettato per essere usato nei coccodrilli contro il virus del Nilo. Roy Hall e i colleghi hanno condotto un’indagine sull’immunogenicità e sulla sicurezza di due candidati vaccini nei cuccioli di coccodrillo d’acqua salata. Entrambi i vaccini erano composti da geni del virus Binjari specifico per insetti e da quelli che codificano le proteine strutturali del virus del Nilo.

Il nuovo vaccino contro il virus del Nilo

Lo studio riguarda i gruppi di 70 cuccioli di coccodrillo che sono stati immunizzati per via sottocutanea o intramuscolare con due dosi di vaccino BinJV/WNV in intervalli di quattro settimane. Gli autori hanno scoperto che i vaccini hanno suscitato una robusta risposta anti-corporale neutralizzante e hanno confermato la protezione contro il virus e le lesioni cutanee dopo la sfida con il vaccino WNV. Gli esperti ritengono che sia un vaccino sicuro ed efficace per prevenire lesioni cutanee indotte dal virus nel Nilo nei coccodrilli d’allevamento.

Il Virus del Nilo occidentale (WNV), compreso il ceppo Kunjin australiano (WNVKUN) è un virus zoonotico trasmesso dalle zanzare ed è stato responsabile di diversi focolai in un intervallo di specie, compresi gli uccelli, i cavalli, gli esseri umani e i rettili. Il virus sta mentendo sotto controllo il ciclo di trasmissione tra uccelli e zanzare, principalmente le zanzare della Culex. Tuttavia, ulteriori modi di trasmissione, come la trasmissione fecale-orale, sono stati

riportato nell’infezione dei coccodrilli.

Con alcune notevoli eccezioni (ad es. i corvidi), i mammiferi infetti

e i volatili sviluppano generalmente una malattia subclinica. Una piccola percentuale di individui infetti tra gli esseri umani, pecore, cavalli, uccelli e alligatori sviluppano un grave sindrome di meningoencefalite. Il quadro clinico in coccodrilli varia ampiamente da infezione subclinica nell’acqua salata dei coccodrilli a grave malattia negli alligatori americani (Alligator Mississippiensis) caratterizzato da sindromi dell’apparato digerente e di quello neurologico e lo sviluppo di alcune lesioni cutanee.