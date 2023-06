Virus respiratorio sinciziale: via libera dell’Unione Europea al vaccino per gli anziani

MeteoWeb

La Commissione europea ha autorizzato Arexvy, il primo vaccino per proteggere gli adulti di età pari o superiore a 60 anni, contro la malattia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). “Incoraggio ora gli Stati membri a mettere a frutto rapidamente su questa autorizzazione e definire strategie nazionali di vaccinazione in modo che le persone più a rischio possano accedervi nei prossimi mesi prima della prossima stagione autunnale“, afferma la commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides.