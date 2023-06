Volkswagen riduce la produzione di auto elettriche per la scarsa domanda

MeteoWeb

Volkswagen ha deciso di sospendere il turno di notte e prolungare le ferie per i lavoratori del segmento elettrico nello stabilimento di Emden, dove produce l’ID.4 e il nuovo ID.7. La casa tedesca ha annunciato una riduzione temporanea della produzione di auto elettriche nello stabilimento di Emden in Germania, a causa della debolezza delle vendite. La decisione riguarda l’ID.4, il SUV elettrico basato sulla piattaforma MEB, e il nuovo ID.7, la berlina elettrica che dovrebbe debuttare a breve.

Secondo il consiglio di fabbrica, il turno di notte per la produzione dell’ID.4 e dei primi esemplari dell’ID.7 sarà cancellato nelle prossime due settimane fino alle ferie estive. Inoltre, le ferie saranno estese di una settimana per i lavoratori del segmento elettrico. Circa 300 dei 1.500 lavoratori temporanei di Emden non saranno rinnovati ad agosto. Il consiglio di fabbrica ha spiegato che la domanda è quasi il 30% inferiore rispetto ai piani di produzione originari. Non si sa ancora cosa abbia causato il calo delle vendite, ma si ipotizza che possa dipendere dalla concorrenza di altri modelli elettrici o dalla carenza di chip che affligge l’intero settore.

La riduzione della produzione non riguarda solo il segmento elettrico, ma anche quello tradizionale. La produzione della Passat a Emden continuerà come al solito. Un altro effetto della decisione è il rinvio della cerimonia ufficiale per l’avvio della produzione dell’ID.7 a Emden. La produzione del modello è già iniziata secondo i tempi previsti, ma si tratta solo di alcuni esemplari anticipati. Una nuova data per la cerimonia non è ancora nota.

Volkswagen ha dichiarato di avere grandi aspettative per la premiere dell’ID.7 e di essere fiduciosa che l’utilizzo dello stabilimento aumenterà nuovamente con il lancio sul mercato dell’ID.7 alla fine dell’anno. Emden è anche l’unico stabilimento di produzione per l’ID.7 per il momento. La situazione è diversa con l’ID.4, il SUV MEB è anche ancora costruito a Zwickau in Europa. Inoltre, le ID.4 per il mercato statunitense sono state inizialmente ancora costruite in Germania ed esportate. Tuttavia, da quando la produzione dell’ID.4 è in corso nello stabilimento statunitense di Chattanooga, le esportazioni dagli stabilimenti tedeschi sono state interrotte.