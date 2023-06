Volo ipersonico: la trevigiana Solidworld partner del progetto ESA

MeteoWeb

La società trevigiana di tecnologie digitali Solidworld fornirà il software per la progettazione in 3D per realizzare un prototipo di velivolo ipersonico per il trasporto civile assieme alla napoletana Marotta ed all’australiana Vection Technologies. Il progetto Hexafly (High-speed experimental fly vehicles) è gestito dall’Agenzia Spaziale Europea. Il primo prototipo sarà costruito a partire dal 2024 ed il volo di prova è atteso 2 anni dopo.