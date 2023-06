Vulcanismo primordiale: i meccanismi alla base della formazione del ferro

MeteoWeb

In uno studio pubblicato di recente si evince come il vulcanismo Terra rappresenti sia dovuta ai meccanismi di fusione del mantello che ha contribuito alla differenziazione chimica e litosferica del pianeta. L’eterogeneità compositiva nel mantello, come l’accumulo di crosta, può dare contributi chiave per le grandi attività vulcaniche delle province ignee. Alcune rocce sono in grado di produrre una certa eterogeneità del mantello terrestre per la formazione del ferro, e per le formate formatesi nei primi oceani della Terra. Anche se numerose formazioni di ferro sono state conservate nei continenti, con alcuni dei maggiori giacimenti di Ferro esistenti sul pianeta, grandi quantità di agglomerati di ferro possono anche essere stati riciclati nel mantello, con conseguenze incerte.

Il vulcanismo della Terra

La differenziazione geologica della Terra ha prodotto chimicamente in modo distinto la crosta, il mantello, e serbatoi di base. La fusione del mantello svolge un ruolo chiave nella produzione crostale e nel raffreddamento planetario. A sua volta, la crosta viene riciclata nel mantello nel processo di fusione e di subduzione. Perché le interazioni tra l’evoluzione tra litosfera, atmosfera e idrosfera producono diverse rocce crostali, l’introduzione di queste rocce nel mantello può influenzare la Terra, in risposta ai processi evolutivi della superficie terrestre.

Nell’eione Archeano, le formazioni di ferro depositate nei fondali oceanici sono un esempio definitivo delle condizioni in cui si è evoluta la superficie della Terra. Nell’eone Archeano (dai 4.000 ai 2.500 Myr fa; Ma), la superficie e gli ambienti sono in gran parte anossici e gli oceani erano dominanti ferruginoso.

Dopo ~ 3.000 Ma, i sedimenti chimici che oggi sono caratterizzati da un’abbondanza di ossidi di Ferro (ad esempio, ferridrite, goethite, ematite e magnetite) e microcristallina SiO2, sono diventati sempre più prominenti nella crosta rocciosa. Questo è comunemente attribuito all’avvento del metabolismo fotosintetico–anossigenico fotoferrotrofia e la fotosintesi ossigenica.