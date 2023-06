Whatsapp, Facebook e Instagram down: di nuovo problemi per le tre app

MeteoWeb

Nuovo down per Whatsapp, Facebook e Instagram dopo i problemi registrati nei giorni scorsi. La nota app di messaggistica e i due social network stanno facendo registrare problemi in tutta Italia. Il sito Downdetector indica un picco dei disservizi a partire dalle ore 21. Segnalati problemi di caricamente per Instagram e Facebook e problemi con l’invio dei messaggi per Whatsapp. Le segnalazioni sono migliaia e arrivano da tutta Italia.