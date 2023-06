WWF, allarme plastica: superato il limite a livello globale

MeteoWeb

Fino a 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrano in mare e altrettanti sono abbandonati sulla terra ogni anno, in gran parte plastica monouso, e l’Italia è tra i peggiori Paesi inquinatori che si affacciano sul Mediterraneo. Lo afferma il WWF nel report “Plastica: dalla natura alle persone. È ora di agire” indicando che “l’inquinamento da plastica in Natura ha superato il ‘limite planetario’ oltre il quale non c’è la sicurezza che gli ecosistemi garantiscano condizioni favorevoli alla vita“. La ONG chiede al governo “di estendere la raccolta differenziata ai prodotti in plastica di largo consumo“.

Oggi, ricorda il WWF nella Giornata mondiale dell’Ambiente dedicata quest’anno alla lotta alla plastica, la produzione di plastica è responsabile di circa il 3,7% delle emissioni globali di gas serra e questa percentuale potrebbe aumentare fino al 4,5% entro il 2060, se le tendenze attuali continueranno senza controllo. La ong osserva che “siamo circondati da prodotti come sedie e arredamenti in plastica, penne, spazzolini, giocattoli, pettini, spugne, bacinelle e molto altro, che la regolamentazione attuale non ci permette di riciclare” e quindi finiscono in discarica o a recupero energetico. Per questo l’associazione ambientalista chiede al governo di “andare oltre il riciclo dei soli imballaggi“.

I danni per specie e salute umana sono (quasi) irreversibili, rileva il WWF secondo cui “la plastica deve essere gestita in maniera più efficace ed efficiente, coordinata e integrata, coinvolgendo tutti gli attori (dalle istituzioni, alle aziende, fino alle persone e alle città in cui vivono) e agendo in tutte le fasi – dalla sua produzione, al suo impiego e fino allo smaltimento“.

A fronte di una produzione in costante crescita, la plastica ha tassi di riciclo inferiori al 10% a livello globale, scrive il WWF rimarcando che “entro il 2050 la quantità totale di plastica prodotta si è calcolato che potrebbe triplicare, con conseguente aumento dell’immissione di rifiuti di plastica nell’ambiente: 12 miliardi di tonnellate di plastica potrebbero finire in natura. Se accadrà, tra 30 anni nel mare ci potrebbero essere più plastiche che pesci“. La soluzione secondo il WWF è l’economia circolare e serve agire sui primi tre livelli della scala gerarchica dei rifiuti: la prevenzione, il riuso e il riciclo