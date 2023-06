Yacht, a Viareggio i festeggiamenti per i 150 anni di Benetti

MeteoWeb

Tre giorni di festeggiamenti, da venerdì a domenica, hanno salutato i 150 anni di Benetti, il cantiere di Viareggio che vanta anche un esemplare custodito nel Museo della Scienza e della tecnica di Milano, il brigantino San Giorgio, varato nel 1921. E anche il cantiere che negli anni ’60 rivoluzionò il mondo dello yachting passando dalla costruzione in legno a quella in acciaio, e alle cui barche sono legati nomi famosi, da Ranieri di Monaco a David Bowie e quello di Kashoggi per il quale costruì il lussuoso yacht Nabila immortalato anche nel film della serie di James Bond “Mai dire mai”.

Dalla storia ad oggi: con il B.Yond, 37 metri che nel 2022 è stato premiato come lo yacht più green della sua categoria per il suo innovativo sistema a propulsione ibrida. Intanto nell’ambito della riorganizzazione dell’azionariato che ha segnato l’ingresso nel capitale del gruppo Azimut Benetti, con una quota del 33%, del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Public Investment fund (Pif), il socio Tamburi investment partners ha ceduto una quota del 3,98% della sua partecipazione, restando azionista con l’8,09%.