18 luglio, auguri di buon onomastico Federico e Federica! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da inviare oggi

Auguri Federico e Federica! Buon onomastico! Oggi, 18 luglio 2023, è il vostro giorno!

Il nome Federico deriva dal germanico Frithurik, composto dai termini frid (o fried, frithu, “pace”) e ric (o rik, rikja, “sovrano”, “re”, “signore”, “potente”). Il significato è incerto: potrebbe essere “potente in pace”, “governatore pacifico” o “protettore potente”. L’onomastico si può festeggiare in memoria di san Federico, vescovo di Liegi, il 27 maggio, oppure il 18 luglio in memoria di san Federico, vescovo di Utrecht.

Federico fu vescovo di Utrecht dall’820 circa alla morte. Fu ordinato prete della diocesi di Utrecht e fu incaricato dell’educazione dei catecumeni; fu anche consigliere dell’imperatore Ludovico il Pio. Secondo alcune fonti fu assassinato mentre celebrava la messa dai sicari dell’imperatrice Giuditta di Baviera, di cui aveva condannato i costumi; secondo altre fonti fu ucciso dai pagani dell’isola zelandese di Walcheren che si opponevano alla sua missione.

A corredo dell’articolo una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome Federico e Federica:

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 18 luglio! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!