4 Luglio, negli USA è l’Independence Day: cosa significa e cosa si festeggia oggi

Il 4 luglio negli USA è una data molto significativa: in questo giorno, nel 1776, con la dichiarazione d’Indipendenza sottoscritta da tutti i rappresentanti del Congresso, nascevano gli Stati Uniti d’America. Il Fourth of July ricorda la data in cui tredici colonie della costa Est del Nord America dichiararono la loro indipendenza dalla corona britannica, andando così a formare gli “Stati Uniti d’America”.

In occasione del giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, ecco 3 curiosità su questa festività tutta americana, che molti hanno imparato a conoscere grazie ai film.

Curiosità sull’Independence Day

Firma della Dichiarazione di Indipendenza: l’Independence Day commemora la firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, avvenuta il 4 luglio 1776. Questo documento storico segnò la separazione delle Tredici Colonie americane dal dominio britannico e l’inizio del cammino verso l’indipendenza. Fuochi d’artificio: uno dei simboli più iconici dell’Indipendenza sono gli spettacoli pirotecnici. Le celebrazioni del 4 luglio sono accompagnate da eccezionali fuochi d’artificio in tutto il Paese. La tradizione di usarli per festeggiare l’Indipendenza risale al 1777, quando furono accesi a Filadelfia per celebrare il primo anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza. Hot dog e hamburger: durante il giorno dell’Indipendenza, molti americani partecipano a picnic, grigliate e barbecues all’aperto. Due piatti molto popolari consumati in queste occasioni sono gli hot dog e gli hamburger. È tradizione culinaria associare questi alimenti all’Indipendence Day. Parate: sono un elemento comune nelle celebrazioni del 4 luglio. Questi eventi festosi includono spesso band musicali, carri decorati e gruppi che rappresentano varie organizzazioni e associazioni locali. La parata più antica del 4 luglio si tiene a Bristol, nel Rhode Island, ed è stata organizzata per la prima volta nel 1785. Discorsi presidenziali: il presidente degli Stati Uniti tiene spesso un discorso speciale in occasione dell’Indipendenza Day. Questi discorsi spesso riflettono sui valori e sui principi fondamentali che hanno ispirato la nazione americana e sulla storia degli Stati Uniti. Alcuni di questi discorsi sono diventati famosi per le loro frasi iconiche e il loro significato duraturo.

Queste sono solo alcune delle curiosità legate all’Indipendence Day negli Stati Uniti. Ci sono molte altre tradizioni e festeggiamenti che variano da una regione all’altra del Paese, ma l’obiettivo principale è sempre quello di celebrare l’indipendenza e la libertà degli Stati Uniti d’America.