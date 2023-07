Incidenti in montagna: 54enne muore per malore lungo una ferrata in Valchiavenna

MeteoWeb

Un uomo di 54 anni è morto oggi in seguito a un malore mentre si trovava con un amico lungo la ferrata situata sopra l’abitato di Mese, in Valchiavenna. I due avevano praticamente completato l’ascesa, quando l’uomo si è sentito male. Immediata la richiesta di aiuto: la centrale ha mandato subito sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Sono state attivate per supporto anche le squadre territoriali della Stazione di Chiavenna, VII Delegazione del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) e il Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza). Il medico ha constatato il decesso e il corpo dell’uomo è stato riportato a valle. L’intervento è cominciato intorno alle 12.30 ed è finito alle 14 circa.