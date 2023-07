Abruzzo ancora nella morsa del caldo con il Garbino: punte di +42°C, danni alle linee elettriche a Vasto

MeteoWeb

Le previsioni meteorologiche preannunciavano una lieve riduzione delle temperature, ma il vento di Garbino ha cambiato la situazione in Abruzzo. La regione è rimasta nella morsa del caldo con picchi di +42°C, nonostante qualche rovescio registrato in giornata. Secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, sono stati raggiunti i +42,5°C a Morro d’Oro, nel Teramano; seguono Montesilvano e Francavilla al Mare, con +40,9°C, Tollo con +40,1°C e Città Sant’Angelo, con +39,8°C.

Favoriti dalle condizioni meteo estreme, si sono registrati i primi incendi, per fortuna senza gravi conseguenze. I Vigili del fuoco di Pescara, ad esempio, hanno effettuato alcuni interventi per piccoli roghi di sterpaglie, sia in città sia in provincia. Per la giornata odierna, d’altronde, il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile prevedeva un rischio di incendi “medio” per le province di L’Aquila, Pescara e Chieti e “basso” per la provincia di Teramo.

Danni alle linee elettriche a Vasto

Sono al lavoro otto tecnici e 30 operativi di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per fronteggiare le conseguenze del caldo nel Comune di Vasto (Chieti), dove si registrano numerosi danni alle linee elettriche e agli impianti di distribuzione. La società ha attivato una task force operativa che, oltre ai tecnici già mobilitati, include 12 squadre di impresa e quattro laboratori mobili pervenuti anche da altre regioni. Previsto l’arrivo nelle prossime ore di altre 10 persone che si aggiungeranno a quelle attualmente in campo. In attivazione una power station nel Comune di Vasto oltre a 20 GE circa di media taglia già attivati per mitigare l’impatto dei disservizi. Sono attualmente in corso le riparazioni sui guasti già individuati.

Il Centro di controllo di Chieti sta monitorando la situazione h24, eseguendo le manovre in telecomando e coordinando il dispiegamento delle squadre sul territorio, per rialimentare il maggior numero di clienti rimasti senza energia elettrica. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale.

