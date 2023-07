Abruzzo nella morsa del caldo: oggi sfiorati i +40°C, ieri record a Montesilvano

MeteoWeb

Altra giornata rovente in Abruzzo dopo i +42°C raggiunti nella giornata di ieri grazie all’azione del Garbino. Nelle ore più calde della giornata odierna, il termometro, secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, ha raggiunto i +39,2°C a Castiglione a Casauria (Pescara), dove nei giorni scorsi è stato toccato il picco di +42,3°C. Seguono Popoli (Pescara), con +38,8°C, Bussi sul Tirino (Pescara) con +38,2°C e Ofena (L’Aquila) con +36,9°C. Restano altissime le temperature anche in montagna, con massime superiori ai +30°C anche oltre i 1.200 metri di altitudine. A Pescara, che per la decima giornata consecutiva è tra le città con il bollino rosso del Ministero della Salute e lo sarà anche domani, le temperature hanno raggiunto i +33°C.

La fascia costiera, nelle ultime ore, è interessata da caldo afoso. A Montesilvano, ad esempio, ieri, complice il vento di Garbino, sono stati raggiunti i +40,7°C: si tratta, secondo le rilevazioni del meteorologo Giovanni De Palma, del valore più alto mai raggiunto almeno dal 1994.

Per la giornata odierna, secondo gli esperti di AbruzzoMeteo.org, “si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento. Si tratterà di annuvolamenti alternati ad ampie schiarite, tuttavia non si escludono addensamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone montuose ma in possibile estensione verso il settore adriatico: si tratta di una possibilità in quanto la situazione è molto complessa e, di conseguenza, non è possibile prevedere questi fenomeni nel dettaglio, tuttavia la possibilità c’è, e localmente potrebbero risultare anche intensi e associati a grandinate. Poche novità nella giornata di domenica, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino con ampie schiarite nel corso della giornata ma con possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, localmente associati a fenomeni di instabilità, in attenuazione in serata e in nottata”. Un nuovo brusco aumento delle temperature è previsto a partire da lunedì 24 luglio.