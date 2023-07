Il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia, un evento simbolico per la Rivoluzione Francese

MeteoWeb

La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia, avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere simbolico per la Rivoluzione Francese.

Dal 1880 il 14 luglio è Festa nazionale in Francia: uno degli eventi più importanti di questa giornata è la parata militare lungo gli Champs-Élysées, uno dei più larghi e maestosi viali di Parigi.