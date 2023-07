Acne: uno studio rivela i trattamenti più efficaci

MeteoWeb

Gli esperti hanno realizzato uno studio su un campione di 60.000 pazienti individuando i trattamenti più efficaci contro l’acne. Si tratta di una meta-analisi che comprende 221 studi randomizzati che hanno coinvolto 65.601 pazienti, le cui conclusioni sono state anche pubblicate su “The Annals of Family Medicine”. I ricercatori, guidati dal National Taiwan University Hospital, a Taiwan, hanno studiato l’efficacia di varie terapie farmacologiche per l’acne vulgaris in diversi gruppi di età e sesso.

Secondo lo studio, il trattamento farmacologico per via orale a base di isotretinoina è il più efficace, seguita in termini di efficacia da una tripla terapia contenente un antibiotico topico, un retinoide topico e perossido di benzoile (BPO). Per le monoterapie oltre all’isotretinoina, gli antibiotici o i retinoidi topici hanno un’efficacia comparabile per le lesioni infiammatorie, mentre gli antibiotici hanno un effetto minore sulle lesioni non infiammatorie. L’acne è una comune malattia della pelle con una presenza globale stimata del 9,4% e un costo annuo di 3 miliardi di dollari negli Stati Uniti.