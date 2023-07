Acqua, Lollobrigida: “collaborazione Italia-Israele esempio di sinergia vincente”

MeteoWeb

“Questo pomeriggio incontro fruttuoso con il collega israeliano Abraham (Avi) Dichter. La collaborazione nell’agricoltura tra Italia e Israele può essere un esempio di sinergia vincente. Unendo le nostre forze nel settore dell’acqua, promuoveremo l’innovazione e la sostenibilità per garantire la sicurezza alimentare, con benefici per entrambe le Nazioni e per il pianeta“. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a proposito dell’incontro con il Ministro dell’Agricoltura israeliano Abraham Avi Dichter.

“Condividere conoscenze, tecnologie e progetti è fondamentale per lo sviluppo di impiantistiche avanzate. Infrastrutture che Israele ha già sperimentato, arrivando così ad essere eccellenza e avanguardia nel riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo“, ha aggiunto Lollobrigida. “La collaborazione con i centri di ricerca israeliani e il rafforzamento della cooperazione tra imprese è determinante per fronteggiare la siccità, non sprecare acqua e tutelare il nostro asset primario, l’agricoltura”, ha concluso il Ministro.