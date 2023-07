MeteoWeb

Un piccolo aereo passeggeri è uscito di pista quando è atterrato all’aeroporto internazionale di Mogadiscio. Una persona è rimasta ferita nell’incidente mentre gli altri passeggeri, subito soccorsi, non hanno avuto conseguenze. Non è chiaro, al momento, cosa abbia provocato l’incidente. Le immagini condivise sui social media mostrano l’aereo della Halla Airlines uscire fuori di pista, per poi fermarsi contro un muretto e una recinzione.