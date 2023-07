Aeroporti nel caos per lo sciopero: 1.000 voli cancellati, 250 mila passeggeri bloccati | LIVE

MeteoWeb

E’ iniziato alle 10 di questa mattina e durerà fino alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 – secondo il Codacons – i passeggeri che rischiano di rimanere a terra e 1.000 i voli a rischio cancellazione. Dopo lo sciopero dei treni dunque un’altra giornata di passione attende i viaggiatori italiani e i turisti e proprio in piena estate. Ita cancella 133 voli, ma non è finita: incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair.

E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling. Solo a Napoli, ad esempio, è stata già annunciata la cancellazione di 118 voli (59 in arrivo e 59 in partenza). In Sardegna i voli cancellati sono 50, a Torino 30. Polemiche sul ricorso della Cgil contro l’ordinanza del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha dimezzato lo stop dei ferrovieri e sul rigetto deciso dal Tar. I sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l’immediato rinnovo. e su Salvini sottolineano che ha ‘negato il diritto di sciopero’. Il ministro replica: ‘Ricorsi e insulti non mi fanno paura’. “Conto sul buon senso di tutti“, ha detto poi ieri Salvini parlando dell’agitazione di oggi.

Enac: “sciopero di sabato colpisce le ferie di chi lavora”

“È uno sciopero ‘antipatico’ perché cade in un giorno in cui altri lavoratori stanno andando in ferie. Non vedo un equilibrio tra il diritto di sciopero, che va tutelato, e il diritto del cittadino a spostarsi“. Così, al Corriere della Sera, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma. “Lo sciopero di mercoledì, per esempio, colpisce soprattutto chi viaggia per lavoro – spiega -. Lo stop di sabato interferisce sui voli di chi va al mare, di chi ha prenotato l’albergo o ha acquistato un pacchetto“. “Il vettore – dice ancora – deve o riproteggere il cliente su un altro volo oppure rimborsarlo. Non è tenuto a dare risarcimenti e a rimborsare l’albergo. I voli sono pieni in questo periodo e questo rende difficile anche la riprotezione magari lo stesso giorno o il giorno dopo. Il rischio è che il primo posto disponibile sia una settimana dopo, le ferie a quel punto saltano“. Di Palma ha rilasciato una intervista anche al QN dove ha parlato di caro prezzi: “in parte sono aumenti ingiustificabili. La media dei rincari è attorno al 40%. Ma non è facile intervenire. Le compagnie rivendicano la massima autonomia e le norme rimettono al libero mercato il livello dei prezzi. Detto questo ci sono margini di intervento. Può intervenire l’Antitrust, c’è la moral suasion del governo. Credo che qualcosa si otterrà“.

Caos all’Aeroporto di Bologna

Sono 43 i voli che al momento risultano già cancellati fino alle 18 all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per via dello Sciopero del personale di terra degli scali, servizi di handling e check-in, della durata di otto ore (dalle 10 alle 18). Ad incrociare le braccia, dalle 12 alle 16, anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e infine Sciopero dalle 10 alle 18 dei piloti e assistenti di volo di Vueling. Le cancellazioni al Marconi di Bologna riguardano destinazioni sia italiane che estere. La maggior parte sono voli Ryanair.

Disagi anche a Torino

Sono 30, al momento, i voli in arrivo o in partenza cancellati all’aeroporto internazionale ‘Sandro Pertini’ di Torino Caselle per lo Sciopero generale di oggi. Il primo volo a non partire è quello per Dublino di Ryanair. Le cancellazioni riguardano anche voli di Ita Airways, Air France, Air Dolomiti, Klm, Iberia e Wizz air, con destinazioni in Italia e in altri paesi europei. Nell’altro aeroporto del Piemonte, Levaldigi Cuneo, è stato cancellato il volo per Cagliari di Ryanair.

Voli cancellati a Genova

Sono otto, al momento, i voli cancellati all’aeroporto di Genova per lo Sciopero nazionale del personale di terra degli aeroporti, degli addetti ai servizi di handling e di check-in: i lavoratori sono impegnati nella vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da 6 anni. Le cancellazioni potrebbero salire visto che la protesta si incrocia con lo Sciopero di piloti e assistenti di volo di alcune compagnie aeree quali Vueling e Malta Air, che opera i voli di Ryanair. Al momento al Cristoforo Colombo risultano cancellati in arrivo tre voli Alitalia da Fiumicino delle 10.30, 14.30 e 18.35 e uno Klm da Amsterdam delle 11.15, mentre i voli in partenza cancellati sono tre dell’Alitalia delle 11.20, 15.20 e 19.25 e uno Klm delle 11.50.