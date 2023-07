Allarme caldo negli USA, a New York aperti 500 centri ristoro

MeteoWeb

A New York l’ondata di caldo in atto ha fatto balzare la colonnina di mercurio ad oltre +40°C, tanto che il sindaco Eric Adams ha ordinato l’apertura di circa 500 centri ristoro in tutta la città ed ha prolungato l’orario di apertura delle piscine pubbliche. “E’ previsto caldo estremo a New York, è imperativo che i newyorkesi si rendano conto dei potenziali pericoli legati alla calura e all’umidità,” ha spiegato l’assessore alla gestione dell’emergenza, Zach Iscol. Da un estremo all’altro, si rischiano invece inondazioni per forti temporali in Florida, Massachusetts, Vermont e Minnesota.