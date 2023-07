Allarme incendi a Palermo: 2 forestali ustionati in prognosi riservata

MeteoWeb

Ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio che da stanotte sta divampando in localita’ Inserra, a Palermo. Una parte del fronte di fuoco si trova proprio a ridosso dell’ospedale Cervello dove, per precauzione, e’ stata disposta l’evacuazione del padiglione B del nosocomio anche per il fumo intenso che si sta espandendo su tutta la citta’. Sul posto personale dei vigili del fuoco che opera da terra per contenere le fiamme alimentate da stanotte da forti raffiche di scirocco.

E due forestali sono ricoverati al reparto “Grandi ustioni” dell’ospedale Civico di Palermo con ustioni tra il primo e il terzo grado. I due, in prognosi riservata, stavano operando su diversi fronti di fuoco. Non è stato ancora domato il violento incendio scoppiato sull’isola di Pantelleria.

Le fiamme si sono sviluppate in un terreno incolto in contrada Khamma. Poi si sono propagate sulla Kuddia del Cimitero, distruggendola e, dall’altra parte, verso la zona di Punta Kharace. Sul posto Vigili del Fuoco, personale della Forestale e della Protezione Civile ed un canadair.