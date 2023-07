Allerta caldo in Cina: fino a +40°C a Pechino

MeteoWeb

E’ scattata l’allerta arancione per caldo intenso in Cina: il Centro meteorologico nazionale ha previsto che l’ondata di calore in atto in molte zone del Paese da oltre una settimana si intensificherà nei prossimi giorni. In particolare, le temperature a Pechino e nelle regioni centrali e settentrionali di Tianjin, Hebei, Henan, Shandong, Henan, Mongolia interna, Xinjiang, Ningxia o Shaanxi dovrebbero superare i +35°C durante il giorno, e nella capitale si potranno toccare i +40°C. L’ondata di calore si estenderà a Pechino, Hebei, Tianjin, Shandong e Henan fino al 10 luglio.

La Cina dispone di un sistema di allerta meteo a 3 livelli con codice colore per le alte temperature: il rosso rappresenta l’allerta più alta, seguita da arancione e giallo.