Allerta caldo e incendi in Sicilia: i dettagli dell’avviso per domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di domani, sabato 8 luglio. Sale al livello 2 (colore arancione) il rischio di ondate di calore, per le giornate di domani e dopodomani, a Palermo, dove è prevista una temperatura massima percepita di +36°C. Livello 1 (giallo) per Catania e Messina, con temperature massime percepite rispettivamente di +36°C e +35°C. Ancora “media” la pericolosità prevista per il rischio di incendi (livello di “preallerta”, colore arancione) su quasi tutta la Sicilia, ad eccezione della provincia di Trapani, dove è stata diramata l’allerta rossa.