Super caldo in arrivo in Sardegna: allerta per possibili temperature oltre i +44°C

Continua l’allerta caldo in Sardegna, che sarà interessata di nuovo da temperature roventi. La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle ore 12 di domani e fino alle 20 di martedì 18 luglio. Nello specifico, per domani si prevedono temperature molto elevate sulla Sardegna Meridionale e Occidentale. Nei tre giorni seguenti, domenica 16, lunedì 17 e martedì 18 luglio, le temperature molto elevate interesseranno tutta la regione e saranno in ulteriore aumento. Le temperature massime, nell’arco del periodo, potranno superare localmente i +44°C.

