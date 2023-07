Allerta caldo negli USA, colpite 120 milioni di persone

MeteoWeb

Più di un terzo degli Stati Uniti è in allerta caldo. Il National Weather Service ha diramato un avviso valido per 120 milioni di americani in 27 Stati. Il servizio meteo nazionale ha annunciato temperature oltre i +37°C in diverse città del centro, dal Minnesota al Kansas, ma anche nella capitale Washington. Verso la fine della settimana le alte temperature saranno protagoniste al Nord/Est, con New York che potrebbe registrare oltre +32°C da giovedì a domenica.

La situazione più delicata è però in Arizona e Texas. A Phoenix sono state segnalate temperature di quasi +40°C per 26 giorni consecutivi e nella contea di Maricopa, che comprende la città, dall’inizio dell’anno ci sono stati 25 decessi. Tucson, in Arizona, ha raggiunto o superato i +37,7°C per 40 giorni consecutivi, battendo il precedente record del 2013. Anche a El Paso, in Texas, si sono registrati +40°C per 40 giorni di seguito. Il precedente record della città era stato 23 giorni nel 1994.