Allerta caldo a Venezia: ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni

La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica per i prossimi giorni un ulteriore contenuto aumento delle temperature, con un disagio fisico che risulterà in genere intenso, solo occasionalmente moderato su parte della val Belluna. Qualità dell’aria scadente sulle zone pedemontane nonché localmente su quelle montane e nelle aree urbane, prevalentemente buona/discreta altrove.

Mercoledì 12 luglio – viene sottolineato – non cambierà molto il disagio fisico, che invece giovedì 13 probabilmente diminuirà fino a risultare moderato sulle zone montane e pedemontane, restando almeno localmente intenso altrove. La qualità dell’aria migliorerà un po’, salvo risultare ancora scadente mercoledì almeno su parte delle zone pedemontane.

