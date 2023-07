Allerta incendi in Sardegna: rischio estremo tra Gallura e Nuorese

MeteoWeb

Diramata anche per domani, lunedì 24 luglio, un’allerta per pericolo incendi in Sardegna: previsto rischio alto in tutta l’isola, con particolare attenzione ai territori del Nuorese, della Gallura e dell’Iglesiente, in cui i comuni sono in stato di preallarme. In questi casi – sottolinea la Protezione Civile – le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale. Nel resto dell’isola è attiva una fase operativa di attenzione rinforzata.