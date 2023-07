Allerta incendi in Sardegna: il pericolo resta alto anche domani

MeteoWeb

Nuovo avviso della Protezione Civile regionale della Sardegna per alto pericolo di incendi fino a sabato 8 luglio. Secondo il bollettino, “le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”. L’avviso per alto pericolo di incendi interessa anche i territori di Cagliari e Oristano.

Intanto oggi sono stati 19 gli incendi che si sono verificati in Sardegna. Per uno solo, il Corpo forestale oltre che con le squadre a terra, è intervenuto anche con i mezzi aerei del Corpo forestale. Il rogo è scoppiato nel Comune di Ales, in località Corti Broccus. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Morgongiori. L’incendio ha percorso una superficie di circa mezzo ettaro di seminativo.