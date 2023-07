Allerta Meteo, SOS dell’Aeronautica militare per il gran caldo in arrivo in Sardegna: “ci preoccupano gli incendi”

MeteoWeb

L’ondata di caldo non lascia la Sardegna, ma rilancia. ”L’alta pressione africana sta ancora permanendo sul Mediterraneo e oggi sulla Sardegna son previste massime sopra i +40°C nelle zone pianeggianti – spiegano gli esperti dell’Ufficio meteo dell’Areonautica di Decimomannu – ma domani queste temperature riguarderanno un’area più vasta e lunedì interesseranno oltre l’80% del territorio”. Sull’ondata di calore in arrivo si parla di numeri record, con temperature fino a +48°C e gli esperti confermano che non si tratta di allarmismo o leggende metropolitane. ”Non sappiamo se si arriverà a +48°C, ma dalle nostre previsioni c’è un’alta percentuale che nelle zone interne si arrivi a +45°C – spiegano dall’Aeronautica -. Che potrebbero essere anche +46°C e quei due gradi in più si possono verificare. Con la speranza che non ci siano incendi, perché peggiorerebbero la situazione”.

