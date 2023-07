Allerta Meteo, altri tre giorni di forte maltempo sull’Italia: temporali molto violenti, anche al Sud

MeteoWeb

Altri tre giorni di maltempo, prima dell’ondata di caldo che inizierà nel weekend e che comunque è ancora tutta da decifrare (diffidate sempre dagli allarmismi!). Oggi, domani e giovedì avremo forti piogge e temporali su gran parte d’Italia, tanto che si ripeteranno i fenomeni estremi delle scorse ore, stavolta non solo al Nord. Piogge violente, tempeste di fulmini e saette, grandine abbondante e trombe d’aria caratterizzeranno questi tre giorni su gran parte del Paese. Vediamo i dettagli.

Nel pomeriggio-sera di oggi, martedì 4 luglio, avremo forti piogge e temporali su gran parte del Nord e molte zone del Centro. Le aree a più alto rischio fenomeni meteo estremi sono il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, le zone interne dell’Emilia Romagna, ma anche la Toscana, le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Basilicata. Qualche temporale anche sulle Murge, in Puglia, sulla Sila, in Calabria, e nel nord della Sardegna.

Domani, mercoledì 5 luglio, già dal mattino avremo forti temporali al nord/est, su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, lungo il bordo di un enorme sistema temporalesco che flagellerà l’Austria con piogge alluvionali e grandinate. I fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio, estendendosi anche a Lombardia settentrionale e, sparsi a macchia di leopardo, sull’Emilia Romagna. Instabilità anche al Sud, dove farà decisamente fresco in Calabria. Piogge e temporali interesseranno la Calabria tirrenica sin dal mattino, poi forti temporali pomeridiani in Sila con violenti nubifragi. Sarà un pomeriggio temporalesco anche in Basilicata e nelle zone interne della Puglia.

Infine dopodomani, giovedì 6 luglio, l’ultimo giorno di forte maltempo di questo periodo, avremo violenti temporali al Nord/Est, su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, molto molto forti nelle ore centrali della giornata in Veneto, con nubifragi e grandinate da Verona a Venezia, particolarmente forti su Padova e Rovigo. In queste fase è alto il rischio di trombe d’aria. Nel corso del pomeriggio-sera il maltempo si estenderà anche al resto del Nord.

