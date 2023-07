Allerta Meteo Estofex, allarme al Nord Italia nelle prossime ore: “grandine molto grande, forti raffiche di vento e tornado”

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi martedì 25 luglio fino alle 8 di domani, mercoledì 26 luglio. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per tutto il Nord Italia principalmente “per grandine molto grande, forti raffiche di vento e tornado. Lungo l’Appennino sarà presente una forte minaccia di tornado“, sottolinea l’avviso. Un livello 3 è stato emesso per Slovenia, Croazia settentrionale, Ungheria meridionale e Romania occidentale principalmente per raffiche di vento dannose, grandine molto grande e, in misura minore, per tornado. Un livello 2 è stato emesso in Ungheria settentrionale, Slovacchia orientale, Ucraina e Romania settentrionale principalmente per raffiche di vento dannose, grandine di grandi dimensioni e precipitazioni eccessive. Un livello 1 è stato emesso per Bielorussia e Russia occidentale per tornado, forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso per Lettonia orientale e Lituania principalmente per forti precipitazioni e grandine di entità marginale.

Per quanto riguarda l’Italia, nel bollettino si legge che, mentre la linea principale delle tempeste passa verso Est, i modelli ad alta risoluzione indicano ancora uno sviluppo di tempeste più isolate, supercelle, soprattutto lungo l’Appennino. Il rischio tornado “riguarda soprattutto il versante Ovest dell’Appennino. Se una supercella isolata si sposterà attraverso la regione, ci si può aspettare un forte rischio tornado in un tale ambiente“.

