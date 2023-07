Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per temperature estreme, ma arrivano anche i temporali

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Emilia–Romagna, per temperature estreme e temporali: la Protezione civile regionale ha previsto un codice arancione per il caldo ed un codice giallo per il maltempo in arrivo. “Per mercoledì 19 luglio sono previste temperature superiori a 38°C sulla pianura centro-orientale, ad esclusione della fascia costiera, con punte massime prossime a 40°C. Dalla sera, non si escludono temporali anche di forte intensità sulla pianura di Modena, Bologna e Ferrara,” si legge nel bollettino.

